Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Münzsammlung durch Einbrecher gestohlen + Sporttaschen aus Autos entwendet + Frontalzusammenstoß auf Landstraße +

Fernwald: Münzsammlung durch Einbrecher gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag (26.07.2025), 22:30 Uhr und Sonntag (27.07.2025), 07:00 Uhr drangen Einbrecher über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Rosenberg" in Fernwald/Albach ein. Die Täter erbeuteten eine Münzsammlung und flüchteten anschließend über ein Nachbargrundstück. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Sporttaschen aus Autos entwendet

In der Straße "Am Zollstock" öffneten Diebe in der Zeit von Donnerstag (24.07.2025), 21:00 Uhr bis Freitag (25.07.2025), 07:55 Uhr einen weißen Kia Sportage. Sie ließen unter anderem Münzgeld und eine Sporttasche mit Kleidungsstücken mitgehen. Auch im Hochelheimer Weg in Lützellinden stellte am Freitagmorgen die Besitzerin eines grauen Audi A4 fest, dass Unbekannte aus ihrem Fahrzeug eine Geldbörse und eine Sporttasche gestohlen hatten. In beiden Fällen bittet die Gießener Polizei um Zeugenhinweise (Tel.: 0641 7006-3555). Die Polizei rät dazu, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Außerdem sollten keine Wertgegenstände im Fahrzeug gelassen werden. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können Anreize für Langfinger sein.

Linden: Frontalzusammenstoß auf Landstraße

Am Samstagabend (26.07.2025) war ein 22-jähriger Mann aus Linden gegen 22:30 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der L 3130 aus Richtung Leihgestern kommend in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Hierbei geriet er nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, stieß dort mit dem entgegenkommenden Opel Mokka eines 36-jährigen Lindeners zusammen und prallte anschließend gegen die Leitplanke. Der 36-Jährige sowie seine gleichaltrige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Corsa-Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 16.500 EUR.

