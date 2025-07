Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Sexuelle Belästigung am Trojedam

Polizei sucht Zeugen + Kirchenfenster eingeworfen + Trotz Ferien in der Schule

Giessen (ots)

Marburg: Sexuelle Belästigung am Trojedam / Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend griff ein Unbekannter einer 25-jährigen Marburgerin an die Brust. Die Polizei sucht Zeugen, die die sexuelle Belästigung im Bereich des Elisabeth-Blochmann-Platzes beobachteten und Angaben zum Täter machen können. Gegen 20.45 Uhr saß die junge Frau auf einem Steg des Trojedamms und war lesend in ihr Buch vertieft. Plötzlich setzte sich ein Mann neben sie, öffnete eine Getränkedose und versuchte offensichtlich Kontakt mit ihr aufzunehmen. Sie ignorierte ihn absichtlich, um eben keinen Kontakt mit dem Unbekannten herstellen zu müssen. Letztlich rückte der Mann näher an sie heran, riss ihr das Buch vom Schoß, griff ihr mit seiner geöffneten Hand an die Brust und behielt die Hand einen Augenblick dort. Auch jetzt reagierte die geschockte Frau nicht, der Unbekannte ließ jedoch nicht von ihr ab und setzte seine Belästigungen fort. Sie stand auf und ging davon - der Unbekannte folgte ihr zunächst, entfernte sich dann aber. Der Täter war zirca 170 bis 175 cm groß, hatte schwarze Haare, einen kurzen schwarzen Bart, kleine Augen und trug eine große dicke Brille. Er sprach das Opfer in Aserbaidschanisch und Russisch an.

Die Ermittler der Marburger Polizei suchen Zeugen und fragen:

- Wer hat die Belästigung am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, auf einem Steg des Trojedamms, im Bereich des Elisabeth-Blochmann-Platzes beobachtet?

- Wer kann weitere Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Neustadt: Kirchenfenster eingeworfen

Unbekannte Vandalen beschädigten fünf Fenster der Kirche "Heilige Dreifaltigkeit" in der Ritterstraße. Am Sonntagmorgen, gegen 09.00 Uhr, entdeckte eine Mitarbeiterin der Gemeinde den Schaden - wann genau die Täter die Scheibe beschädigten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Unbekannten warfen vermutlich Steine gegen die jeweils 12 x 7 cm großen historischen Scheiben an der Westseite des Gotteshauses. Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich. Die Polizei in Stadtallendorf ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen sich unter Tel.: (06428) 93050 zu melden.

Marburg-Ockershausen: Trotz Ferien in der Schule

Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte in die Sophie-von-Brabant-Schule in der Willy-Mock-Straße ein. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, und Samstagabend, gegen 17.45 Uhr, kletterten die Täter über ein Fenster in ein Klassenzimmer ein. Da derzeit eine Grundreinigung der Räume durchgeführt wird, sind diese komplett leergeräumt und das Mobiliar sowie Kisten in den Fluren gelagert. Die Unbekannten öffneten Kisten und verstreuten deren Inhalt auf den Fluren sowie im Treppenhaus. Anschließend öffneten sie mehrere Türen über die Notverriegelungen und machten sich aus dem Staub. Inwieweit Sachschäden zurückblieben sind, ist momentan noch nicht bekannt. Zeugen, die die Täter zur genannten Zeit auf dem Schulgelände beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 bei der Polizeistation in Marburg zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

