Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Fremder im Schlafzimmer +

Giessen (ots)

Gießen: Fremder im Schlafzimmer

Die offenstehende Hauseingangstür nutzte ein bislang Unbekannter in der Nacht zu Dienstag (29.07.2025) gegen 03:35 Uhr, um sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Westanlage zu verschaffen. Er drang in eine Wohnung des Hauses ein und ging dort in das Schlafzimmer. Als der Bewohner aufwachte, bemerkte er den Fremden. Der Mann flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Wohnung und dem Wohnhaus. Beschrieben wird er als 18 - 20 Jahre alt, etwa 160 - 170 cm groß, dünn und mit dunklerem Teint. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Kappe und hatte einen Rucksack bei sich. Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

