Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Bronzefiguren von Gräbern gestohlen + Scheibe eingeschlagen und in Audi gegriffen + in Bar eingebrochen

Haiger-Dillbrecht - Bronzefiguren von Gräbern gestohlen

Bronzediebe waren zwischen Mittwoch (23.07.2025) und Samstag (26.07.2025) auf dem Friedhof in Dillbrecht am Werk. Bislang sind der Polizei fünf Fälle bekannt, in denen Bronzefiguren und Vasen von Gräbern gestohlen wurden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Dillenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind im Bereich des Friedhofs und der Schwarzbachstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der der Telefonnummer (02771) 907-0 in Verbindung zu setzen.

Herborn- Scheibe eingeschlagen und in Audi gegriffen

Im Johann-Steubing-Weg machten sich Unbekannte an einem schwarzen Audi zu schaffen. Sie schlugen die hintere Seitenscheibe auf der Fahrerseite ein und stahlen aus dem A3 eine Geldbörse mit mehreren Karten. Der Schaden wird mit 700 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben, die zwischen 20:00 Uhr am Sonntag (27.07.2025) und 05:00 Uhr am Montag (28.07.2025) zuschlugen, geben können, melden sich bei der Polizeistation in Herborn unter der Telefonnummer (02772) 4705-0.

Lahnau-Dorlar: in Bar eingebrochen

In der Nacht zu Montag (28.07.2025) hebelte ein Unbekannter ein Fenster zu einer Bar in der Atzbacher Straße auf und kletterte in das Gebäudeinnere. Dort stahl er aus dem Verkaufsraum rund 100 Euro Bargeld. Offenbar aufgeschreckt durch die ausgelöste Alarmanlage flüchtete der Einbrecher. Der Schaden am Fenster wird mit 500 Euro beziffert. Wer hat den Einbruch zwischen 03:00 Uhr und 03:05 Uhr mitbekommen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

