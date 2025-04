Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Besondere Ehrung für Stadtjugendfeuerwehrwart Tom Noquer - Bürgermeister Langhard gratuliert!

Schwelm (ots)

Über eine besondere Ehrung durfte sich Stadtbrandinspektor Tom Noquer in seiner Funktion als Stadtjugendfeuerwehrwart freuen. Auf Vorschlag der Feuerwehr Schwelm wurde Noquer vom Kreisfeuerwehrverband mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr des Kreisfeuerwehrverbandes ausgezeichnet, eine Ehrung, die in Schwelm erstmals verliehen wurde.

Der 35-jährige Tom Noquer ist seit 2008 bei der Feuerwehr Schwelm aktiv und engagiert sich im Löschzug Stadt. Nach seinem Studium hat er das Feuerwehr-Hobby auch zu seinem Beruf gemacht und arbeitet bei der Berufsfeuerwehr in Dortmund. Sein besonderes Augenmerk liegt aber zusätzlich seit vielen Jahren im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Feuerwehr Schwelm. Tom Noquer war seit 2010 Betreuer in der Jugendfeuerwehr, von 2012 bis 2015 stellvertretender Jugendfeuerwehrwart, von 2015 bis 2019 Jugendfeuerwehrwart und seit 2019 verantwortet er als Stadtjugendfeuerwehrwart die Leitung der Jugendfeuerwehr Schwelm. In dieser langen Dienstzeit haben Noquer und sein Betreuerteam maßgeblich zum Erfolg der Jugendfeuerwehr beigetragen und die Weiterentwicklung der Jugendfeuerwehr gestaltet. Die Jugendfeuerwehr ist die wichtigste Quelle für den personellen Nachwuchs der Einsatzeinheiten und damit ein essenzieller Erfolgsfaktor für die Zukunftssicherung der Freiwilligen Feuerwehr.

In einer Feierstunde nach dem Dienst seiner Jugendfeuerwehr wurde Tom Noquer von Nils Abbink, dem Leiter der Kreisjugendfeuerwehr im Kreisfeuerwehrverband EN ausgezeichnet. In seiner Laudatio ging der stv. Leiter der Feuerwehr Markus Kosch auf Noquers Werdegang in der Feuerwehr ein und freute sich darüber, dass die Jugendfeuerwehr immer wieder wichtige Impulse setzt und damit die Feuerwehr mitgestaltet. Er bedankte sich bei Tom Noquer und dem ganzen Betreuerteam für deren Leistung rund um die Jugendarbeit und stellte im Besonderen heraus, dass das langfristige Engagement des Kameraden Noquer in der Jugendarbeit außergewöhnlich ist und er Motivator für die Kinder und Jugendlichen aber auch für die Betreuer ist.

Bürgermeister Stephan Langhard, dem die Arbeit der Jugendfeuerwehr besonders am Herzen liegt, befestigte die Ehrennadel an Noquers Uniform und war der erste Gratulant. Sowohl Tom Noquer aber auch die Kinder und Jugendlichen freuten sich über den Besuch des Bürgermeisters und seine Wertschätzung für den Stadtjugendfeuerwehrwart und die Jugendfeuerwehr.

Tom Noquer ist damit jetzt der erste Feuerwehrangehörige der Feuerwehr Schwelm, der mit der Ehrennadel der Kreisjugendfeuerwehr ausgezeichnet ist.

Info Jugendfeuerwehr:

In der Jugendfeuerwehr können Kinder und Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr mitmachen. Die Mitglieder werden an die Feuerwehrarbeit herangeführt und lernen viel über die Feuerwehrarbeit aber auch Sport und Jugendarbeit sowie Ausflüge sind fester Bestandteil der Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Interessentinnen oder Interessenten können gerne über die Mailadresse jugend@feuerwehr-schwelm.de Kontakt aufnehmen. Die Übungsdienste der Jugendfeuerwehr finden in der Regel 14-tägig montags statt.

