Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)

FIU: MEDIENEINLADUNG: Die FIU Deutschland stellt ihren Jahresbericht 2024 vor

Köln (ots)

Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) lädt zur Vorstellung ihres Jahresberichts 2024 ein.

Daniel Thelesklaf, Leiter der Financial Intelligence Unit Deutschland (FIU), wird die zentralen Arbeitsergebnisse der FIU und Entwicklungen des vergangenen Jahres präsentieren. Während der Veranstaltung haben Sie die Möglichkeit, Bild- und Tonaufnahmen anzufertigen. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit für weitergehende Fragen.

Termin: 10. Juni 2025

Beginn: 9:00 Uhr (Einlass vor Ort ab 8:30 Uhr)

Ort: FIU Deutschland, Anna-Lindh-Straße 5, 50829 Köln

Videostream: Für eine virtuelle Teilnahme stellen wir allen Medienvertreterinnen und Medienvertretern einen Livestream zur Verfügung. Bitte geben Sie bei Interesse bis zum 6. Juni 2025 (16:00 Uhr) über eine E-Mail an pressestelle@fiu.bund.de an, ob Sie den Zugang zum Stream wünschen. Die Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung per E-Mail.

Anmeldung: bis 6. Juni 2025 (16:00 Uhr)

WICHTIGER HINWEIS:

Der Zutritt zum Gelände (Sicherheitsbereich) ist nur akkreditierten Medienvertretern gestattet. Aus organisatorischen Gründen ist es deshalb zwingend erforderlich, Ihre Teilnahme schriftlich bis zum 6. Juni (16:00 Uhr) bei der FIU (pressestelle@fiu.bund.de) anzumelden. Bitte geben Sie dabei folgende Daten an: Name, Vorname, Redaktion, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und ggf. KFZ-Kennzeichen. Die erhobenen Daten werden nach Ende der Veranstaltung umgehend gelöscht. Bitte beachten Sie außerdem, dass der angebotene Videostream nur für angemeldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer freigeschaltet ist. Eine Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte ist nicht gestattet.

Original-Content von: Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU), übermittelt durch news aktuell