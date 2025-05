POL-BI: Verletzter nach Schlägerei auf dem Kesselbrink - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitagvormittag, 09.05.2025, nutzte ein bisher unbekannter Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner und brach in ein Haus an der Herforder Straße ein. Zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr näherte sich der Einbrecher über einen Innenhof dem Mehrfamilienhaus, nahe der Hertha-Koenig-Straße. Er drückte ein auf Kipp stehendes Fenster gewaltsam auf und stieg in das Gebäude ein. ...

mehr