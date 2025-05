POL-BI: Hospiz-Spendenbox am Boulevard gestohlen

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - In der Nacht auf Sonntag, 11.05.2025 brach ein bisher unbekannter Täter in ein Haus an der Straße Am Pferdekamp ein und nahm eine Handtasche und Schmuck an sich. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 00:30 Uhr und 11:30 Uhr schlug der Einbrecher ein zur Straßenseite gelegenes Fenster ein. Nachdem er in das Gebäude eingestiegen war, durchsuchte er mehrere Räume und ...

