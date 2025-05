POL-BI: Einbruch in Einfamilienhaus

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Jöllenbeck - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 09.05.2025, brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Bargholzstraße ein. Sie stahlen diverse IPads. Die Polizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 20:15 Uhr am Donnerstag, 08.05.2025, und 07:00 Uhr am Freitag, 09.05.2025, brachen die Unbekannten in das Schulgebäude ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen und ...

