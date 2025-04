POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisiert und Widerstand geleistet

Bornheim (ots) - Am späten Abend des 21. April 2025 wurden der Polizei Landau verdächtige Flex-Geräusche an einem Anwesen in der Straße Am Steinsteg gemeldet. Nach Eintreffen der Streifen konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Ursache des Geräusches war ein Rasenmähroboter, der über eine Eisenstange fuhr und sich dort verfangen hatte. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Klein, PK ...

