Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250327.1 Schwentinental: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Kinderfahrrads

Schwentinental (ots)

Vergangene Woche Dienstag kam es im Wildpark zum Diebstahl eines hochwertigen Kinderfahrrads. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der Mutter habe sie sich mit ihrem Kind am 18.03. im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Spielplatz im Wildpark aufgehalten. Das gelbe Fahrrad der Marke "Woom" habe dort neben dem Kinderwagen gestanden und sei in einem unbeobachteten Moment gestohlen worden. Ein älteres Ehepaar habe ihr mitgeteilt, dass zwei nicht näher beschriebene Jungen das Kinderfahrrad an sich genommen hätten und damit weggefahren seien. Auffällig an dem Rad seien die abmontierten Pedale, um es als Laufrad zu verwenden.

Die Polizeistation Schwentinental sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen besagtes Fahrrad aufgefallen ist und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 04307 / 82 360.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell