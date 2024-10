POL-PB: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Paderborn (ots) - (mh) Nachdem in der Nacht zu Donnerstag, 31. Oktober, ein leerstehendes Bauernhaus an der B64 zwischen Paderborn und Delbrück gebrannt hat, dauern die Ermittlungen der Polizei an. Die genau Brandursache steht noch nicht fest. Ein Zeuge war gegen 02.40 Uhr auf der B64 in Richtung Delbrück unterwegs auf dem Weg zur Arbeit, als er auf der linken Seite ein Flackern wahrnahm. Der 38-Jährige fuhr in die ...

