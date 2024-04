POL-IZ: 240402.6 Hohenlockstedt: ED in Bekleidungsgeschäft und Flechtwerkstatt

Brunsbüttel (ots) - Am 01.04.2024 um 03:55 Uhr brannte ein Wohnmobil in der Friedrich-Ebert-Straße. Am 01.04.2024 um 03:55 Uhr suchte die Polizei aufgrund eines in Vollbrand stehenden Wohnmobils die Friedrich-Ebert-Straße auf. Das brandbetroffene Fahrzeug stand direkt neben einem Wohnhaus. Die Anwohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und kamen nicht zu Schaden. Durch die Feuerwehr konnte ein stärkeres ...

