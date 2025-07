Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: In Schule eingestiegen + Grab beschädigt + Zusammenstoß fordert Leichtverletzte

Steffenberg-Niedereisenhausen: In Schule eingestiegen

Auf Beute aus der Hinterlandschule hatten es Diebe in der zurückliegenden Nacht abgesehen. Zwischen Sonntagnachmittag (27.07.2025), gegen 15.00 Uhr, und heute Morgen, gegen 06.30 Uhr, drangen die Diebe über ein Fenster ein und suchten nach Beute. Offensichtlich hatten sie es auf den Beamer eines Klassenraumes abgesehen, schafften es aber nicht ihn abzubauen. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 1.500 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der genannten Zeit Personen auf dem Schulgelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06461) 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden.

Marburg: Grab beschädigt

Nachdem Unbekannte am Wochenende auf dem Friedhof am Barfüßertor ein Grab beschädigten, bittet die Marburger Polizei um Mithilfe. Die Täter rissen Pflanzen, eine Grabschale sowie ein Grablicht von dem Graben und warfen diese in ein angrenzendes Gebüsch. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen Freitag (25.07.2025) und Montag (28.07.2025) auf dem Friedhof beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Frohnhausen-Bellnhausen: Zusammenstoß fordert Leichtverletzte

Gestern Morgen prallten bei Bellnhausen zwei Fahrzeuge zusammen. Die Insassen trugen leichte Verletzungen davon - den Blechschaden schätzt die Polizei auf rund 36.000 Euro. Gegen 0615 Uhr wollte der 40-jährige Fahrer eines Opels von Bellnhausen kommend in Richtung Sichertshausen fahren. An der Kreuzung zur Landstraße 3048 übersah er einen aus Fronhausen herannahenden Mitsubishi und nahm der 59-jährigen Fahrerin die Vorfahrt. Der aus Bad Endbach stammende Unfallfahrer und seine in Fronhausen lebende Unfallgegnerin trugen leichte Verletzungen davon, die von zwei Rettungswagenbesatzungen und einem Notarzt erstversorgt wurden. Anschließend wurden beide zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Sowohl der Opel, als auch der Mtisubishi waren nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Landstraße zwischen Fronhausen und Hassenhausen zeitweise gesperrt werden.

