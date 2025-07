Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Versuchter Einbruch in Kindergarten + Mitsubishi gestohlen +

Giessen (ots)

Gießen: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Im Zeitraum zwischen Montag (28.07.2025), 16:00 Uhr und Dienstag (29.07.2025), 08:00 Uhr versuchten Unbekannte in einen Kindergarten im Holbeinring einzudringen. Dabei beschädigten sie ein Fenster. Das Fenster hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter ohne Beute blieben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden (Tel.: 0641 7006-6555).

Hungen: Mitsubishi gestohlen

In der Friedberger Straße in Hungen nutzte es ein Dieb am Montagabend (28.07.2025) aus, dass der Nutzer eines silberfarbenen Mitsubishi Colt den Fahrzeugschlüssel im unverschlossenen Auto liegen ließ. In der Zeit zwischen 21:45 Uhr und 23:20 Uhr öffnete der Unbekannte das Fahrzeug, fand den Schlüssel und fuhr mir dem Mitsubishi davon. Bislang konnte der silberfarbene Pkw nicht aufgefunden werden. Die Polizei fragt daher: Wem ist der Mitsubishi Colt mit dem Kennzeichen FB-OS 37 nach Montagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06401 91430 an die Polizeistation Grünberg wenden.

