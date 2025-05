Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baustelle am Freibad von Dieben heimgesucht

Roßleben (ots)

Diebe machten sich auf der Baustelle eines Freibades in Roßleben in der Straße Hasenwinkel zu schaffen. Wie am Dienstagvormittag festgestellt wurde, erbeuteten die Unbekannten aus einem Baucontainer mehrere Werkzeuge. Außerdem wurde eine Rüttelplatte entwendet. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet nun um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0129069

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell