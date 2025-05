Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zaun neu modelliert - Zeugen gesucht!

Körner (ots)

Am Montagnachmittag erlebte der Anwohner eines Einfamilienhauses eine böse Überraschung - er bemerkte einen Sachschaden an der Umzäunung und informierte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich gehen davon aus, dass der Zaun in der Stiegelstraße im Zuge eines Wendemanövers durch ein Fahrzeug beschädigt wurde. Nach bisherigen Ermittlungen ereignete sich die Kollision zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen, dem Fahrer oder dessen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0127960

