LPI-NDH: Geldausgabeautomat gesprengt

Nordhausen (ots) - Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten bislang Unbekannte in der Halleschen Straße. Die Täter nutzten einen Stab und "angelten" damit mehrere Kleinstwerkzeuge durch ein Fenster in einem Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Die Polizeibeamten des Inspektionsdienstes sichern Spuren und bitten um Zeugenhinweise. Wer den Tathergang oder Personen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten beobachtet hat, wird gebeten, sich in ...

