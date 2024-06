BPOLD-B: Mehrere unerlaubte Einreisen an der Europabrücke aufgedeckt

Berlin - Schöneweide (ots) - Am frühen Sonntagmorgen richtete ein 16-Jähriger seinen Laserpointer in die Führerkabine einer einfahrenden S-Bahn. Verletzt wurde niemand. Gegen 3:30 Uhr meldete eine 45-jährige Triebfahrzeugführerin, dass ihre S-Bahn am S-Bahnhof Schönweide durch einen Laserpointer getroffen worden ist. Sie nahm einen grünen Punkt in der Führerkabine der S-Bahn wahr. Eine Blendung ihrer Person blieb ...

