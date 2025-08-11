Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit entpuppt sich als Unfallflucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Ein Streit, wer das Vorrecht auf die nächste Autowäsche an einer Tankstelle in der Jenaer Straße hatte, entpuppte sich als Unfallflucht. Beide Beteiligte wollten in die Anlage am Sonntagvormittag einfahren, wodurch es durch leichten Kollision beider Fahrzeuge kam. Im Anschluss kam es zum verbalen Streit, worauf einer der beiden ohne Angabe seiner Personalien davonfuhr. Das Kennzeichen des schweizerischen Fahrzeugs ist bekannt, sodass nun die Ermittlungen zum Fahrer laufen.

