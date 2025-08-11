Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung, falsche Handwerker

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Reichenbach: Achtung vor falschen Handwerkern. Gerade wenn man eine Notlage hat, wie zum Beispiel eine Havarie, sollte man die Wahl der Firma sorgfältig prüfen. Es gibt zwar viele seriöse Firmen auf dem Markt, welche auch einen Notdienst anbieten, aber auch sogenannte "schwarze Schafe" - und da kann es schnell mal sehr teuer werden. An so eine Firma geriet am vergangenen Sonntag auch ein Eigenheimbesitzer in Reichenbach. Wegen eines Wasserschadens benötigte er rasch Hilfe und fand diese vermeintlich in Internet. Der selbsternannte Fachmann erschien auch vor Ort und begutachtete den Schaden. Dann rief er einen Preis für die Reparatur auf, welcher völlig überdimensioniert war. Da sich der Mann weigerte und äußerte die Polizei hinzuzuziehen, verringerte der Klempner die Forderung auf ein Drittel. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Firma auf der Rechnung gar nicht existiert. Seien Sie stets wachsam, ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. Prüfen Sie das Angebot genau und lassen Sie sich nichts aufschwatzen. Wenn Sie Bedenken haben, informieren Sie die Polizei.

