Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei warnt: Betrüger nutzen Namen von Mietwagenfirmen, um Autos zu verkaufen, die es gar nicht gibt

Anklam (ots)

Seit Beginn des Jahres 2024 kommt es bundesweit zu Betrugsfällen durch vermeintliche Autoverkäufer namhafter Autovermietungen, die gebrauchte Mietfahrzeuge an Autohäuser und Autohändler anbieten und verkaufen, ohne die Fahrzeuge zu liefern. Im Bereich der Polizeiinspektion Anklam sind derzeit fünf Fälle bekannt, der jüngste Fall ereignete sich Anfang April 2025. Die Täter gehen dabei oft gleich vor. Sie kontaktieren bundesweit Autohäuser angeblich im Auftrag großer und bekannter Autovermieter mit einem professionell aussehenden Angebotskatalog, in dem preisgünstige Gebrauchtwagen zum Verkauf angeboten werden.

Dabei verwenden die Betrüger echt aussehende E-Mail-Adressen, die den Eindruck erwecken, tatsächlich von den bundesweit bekannten Autovermietern zu stammen. Über gefälschte Telefonnummern, die teilweise die echten Vorwahlen der tatsächlichen Autovermietungen enthalten, nehmen die Betrüger dann Kontakt zu den Autohäusern auf. Das Perfide hierbei ist, dass teilweise Namen von tatsächlich existierenden Mitarbeitern der Autovermietungen verwendet werden, um einen noch seriöseren Eindruck zu erwecken.

Sobald sich Autohändler für die angebotenen Fahrzeuge interessieren, werden ihnen gefälschte Gutachten der Autovermieter vorgelegt. Kommt es zum Kauf, erhalten die geschädigten Autohändler gefälschte Rechnungen, in denen zum Teil die Adressen der echten großen Autovermieter verwendet werden, aber gefälschte Kontonummern der Betrüger hinterlegt sind. In allen Fällen in Vorpommern gingen die geschädigten Autohändler in Vorkasse und überwiesen hohe fünfstellige Beträge im Glauben, günstige Gebrauchtwagen zu erwerben, erhielten die bezahlten Autos jedoch nie.

Die Polizei warnt daher alle Autohändler vor dieser Masche. Seien Sie skeptisch bei günstigen Gebrauchtwagenangeboten von angeblich namhaften Autovermietern. Lassen sie sich nicht von professionell verschickten Angebotskatalogen und angeblichen Gutachten blenden und erkundigen sie sich im Zweifelsfall immer direkt in der Zentrale der echten Autovermietungsfirmen nach angeblichen Kaufangeboten für Mietfahrzeuge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell