Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Raub in Greifswald - Unbekannter erbeutet Musikbox.

Greifswald (ots)

Am 28.04.2025, gegen 00:40 Uhr, wurde der Polizei ein schwerer Raub in der Joliot-Curie-Straße in Greifswald gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen ein 26-jähriger Deutscher und seine 23-jährige Begleiterin (ebenfalls deutsche Staatsangehörige) zunächst von einem unbekannten männlichen Täter mit einem Fahrrad verfolgt worden sein.

Auf Höhe der Geschädigten habe der Tatverdächtige dann angehalten, sei vom Fahrrad abgestiegen und soll unter Vorhalt eines Messers, die Herausgabe der von dem 26-Jährigen und seiner 23-jährigen Begleiterin mitgeführten Musikbox gefordert haben. Im Rahmen der Bedrohung mit dem Messer soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den drei Personen gekommen sein, in deren Folge es dem unbekannten Tatverdächtigen gelungen sein soll, die Musikbox zu entwenden. Anschließend flüchtete er vom Tatort.

Eine konkrete Personenbeschreibung des Tatverdächtigen liegt der Polizei nicht vor. Nach Angaben der Geschädigten soll es sich um einen jüngeren Mann im Alter von etwa 18 Jahren gehandelt haben. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand, der Schaden der geraubten Musikbox beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schweren Raubes und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell