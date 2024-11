Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Detfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / DETFURTH (erb). In der Zeit vom 09.11.2024, 21:15 Uhr, bis zum 10.11.2024, 07:15 Uhr, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einem Gastronomie- und Verkaufsbetrieb in der Solebadstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Detfurth.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge hebelten der oder die unbekannten Täter ein Fenster des Unternehmens auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Hierbei kam es u. a. zur Wegnahme von Bargeld und Tabakwaren. Der Gesamtschaden liegt im mittleren bis höheren vierstelligen Bereich.

Die Polizei Bad Salzdetfurth nahm die Ermittlungen auf und sicherte vor Ort Spuren und Beweismittel. Zeugen, die Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich via Telefon unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

