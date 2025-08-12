Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit

Apolda (ots)

Am 11.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Apoldaer Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 33 Jahre junger Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Apoldaer Straße in Herressen, Orts einwärts. Als die Fahrerin bremste und anhielt, um nach links abzubiegen, bemerkte dies der hinter hier fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf diese auf. Dabei wurde Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell