PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsamkeit

Apolda (ots)

Am 11.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Apoldaer Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 33 Jahre junger Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Apoldaer Straße in Herressen, Orts einwärts. Als die Fahrerin bremste und anhielt, um nach links abzubiegen, bemerkte dies der hinter hier fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf diese auf. Dabei wurde Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 16000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:26

    LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

    Apolda (ots) - Am 11.08.2025 um 18:20 Uhr wurde in Apolda, Heidenberg/Kreuzungsbereich Buttstädter Straße, im Rahmen der Streifentätigkeit ein 25-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hier konnte während der Durchsuchung seiner Sachen ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz festgestellt werden, welche anschließend beschlagnahmt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:57

    LPI-J: E-Bike entwendet

    Weimar (ots) - Während ein 40-Jähriger am Sonntagnachmittag im Freibad Bad Berka schwimmen war, nutzten unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendeten dessen E-Bike. Das war vor dem Bad angeschlossen. Das Fahrradschloss wurde mit unbekanntem Werkzeug zerstört und das 3000 Euro teure E-Bike der Marke Flyer in beige-grün entwendet. Hinweise gibt es derzeit keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:56

    LPI-J: Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs

    Weimar (ots) - Sonntagnachmittag geriet ein Pkw Skoda in der Röhrstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der 37-jährige Weimarer mit einem Wert von knapp 1,6 Promille fahruntüchtig war. Ebenso besitzt er keine Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen. Eine im Klinikum durchgeführte Blutentnahme wird Auskunft über den genauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren