POL-HOM: Brand in Bexbach

Homburg (ots) - Am 17.05.2025 gegen 04:20 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter versucht in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in der Homburger Vorstadt einzubrechen. Die Täter versuchten sich Zutritt über ein Fenster zu verschaffen. Aufgrund lauter Geräusche wurde die Bewohnerin auf die Täter aufmerksam, bevor diese in die Wohnung gelangen konnten. Die Täter flüchteten im Anschluss in unbekannte ...

