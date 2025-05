POL-HOM: Öffentlichkeitsfahndung

Polizeiinspektion Homburg

Bexbach (ots)

Die 53-jährige Eva Winter aus Bexbach wurde am Dienstag, den 20.05.2025 gegen 16:10 Uhr, von ihrer Betreuerin als vermisst gemeldet. Sie befand sich nachmittags vermutlich letztmalig in der Nähe eines Dinosaurier Parks in 66578 Schiffweiler. Sie ist wahrscheinlich mit einem orangefarbenen Ford Fiesta mit Homburger Kreiskennzeichen unterwegs. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektionen Neunkirchen und Homburg konnte die Vermisste bislang nicht angetroffen werden. Von Frau Winter fehlt derzeit jede Spur. Sie leidet an einer psychischen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zu ihrer Person, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Winter sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Zur Personenbeschreibung:

Weiblich, 53 Jahre, ca. 167 cm groß, schlanke Statur, europäischer Phänotyp, braune schulterlange Haare, blaue Augen. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Ein Lichtbild von Frau Winter ist beigefügt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort von Frau Winter geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841-1060.

