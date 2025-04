Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Radfahrer kollidieren auf Westheider Weg

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Am Montagmorgen (28.04., 06.45 Uhr) kollidierten zwei Radfahrer auf dem Westheider Weg. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 54-jähriger Versmolder mit einem Pedelec den Geh- und Radweg des Westheider Wegs in Richtung Rothenfelder Straße. Etwa in Höhe des Bahnübergangs beabsichtigte der Pedelec-Fahrer einen bislang unbekannten Radfahrer auf dem Radweg zu überholen. Unvermittelt zog dieser während des Überholvorgangs nach links, so dass beide Radfahrer kollidierten und zu Sturz kamen. Der 54-Jährige verletzte sich bei dem Sturz.

Nach einem kurzen Gespräch setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt fort. Ein gesicherter Personalienaustausch fand nicht statt. Der 54-Jährige verblieb an der Unfallstelle und wurde im Anschluss durch den verständigten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Krankenhaus gebracht.

Der Beschreibung nach handelte es sich bei dem unbekannten Radfahrer um einen etwa 65-jährigen Mann, der ca. 1,80 Meter groß war. Er hatte ein westeuropäisches Aussehen und trug eine graue Jacke sowie eine graue Mütze.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder hat Hinweise auf die beschriebene Person? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

