LPI-J: Betäubungsmittel gefunden
Apolda (ots)
Am 11.08.2025 um 18:20 Uhr wurde in Apolda, Heidenberg/Kreuzungsbereich Buttstädter Straße, im Rahmen der Streifentätigkeit ein 25-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hier konnte während der Durchsuchung seiner Sachen ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz festgestellt werden, welche anschließend beschlagnahmt wurde.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell