LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

Weimar (ots) - Sonntagnachmittag geriet ein Pkw Skoda in der Röhrstraße in eine Verkehrskontrolle. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der 37-jährige Weimarer mit einem Wert von knapp 1,6 Promille fahruntüchtig war. Ebenso besitzt er keine Fahrerlaubnis. Die entsprechenden Anzeigen wurden aufgenommen. Eine im Klinikum durchgeführte Blutentnahme wird Auskunft über den genauen ...

