Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241020-1019 Frankfurt - Innenstadt: Diebstahl einer Luxus-Handtasche in Einkaufszentrum - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Eine Frau befand sich gestern Mittag (19.10.2024) gegen 13.15 Uhr im Beisein ihrer Familie in einer Eisdiele in einem Einkaufszentrum auf der Zeil. Dort legte sie ihre Handtasche der Marke "Hermes" in den neben ihr stehenden Kinderwagen. Ein ihr unbekannter Mann sprach sie auf Englisch an und verwickelte sie in ein Gespräch. Zeitgleich näherte sich ein weiterer Mann ihr und dem Kinderwagen. Wenige Augenblicke später flüchteten beide Männer plötzlich in unbekannte Richtung. Erst jetzt bemerkte die Frau den Verlust ihrer Handtasche. Neben der Handtasche fehlten eine hochwertige Geldbörse und eine Sonnenbrille der Marke Louis Vuitton sowie ein mittlerer vierstelliger Bargeldbetrag, die sich allesamt in der Handtasche befanden.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre, ca, 160-165cm groß, graue Haare, schwarze Brille, blaue Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe.

Täter 2:

Männlich, ca. 30 Jahre, ca. 175-180cm groß, kurze schwarze Haare, dunkle Jeansjacke, graue Hoodie, helle Jeans, weiße Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und/oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell