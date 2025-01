POL-BO: Versuchter Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Bochum am Freitag, 3. Januar, ist ein Fußgänger verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 36-jährige Bochumerin gegen 17.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der Castroper Straße in Richtung Harpen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 234 querte unvermittelt ein 23-jähriger Fußgänger aus Dortmund die Fahrbahn. Die Bochumerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern ...

