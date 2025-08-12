PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Radfahrerin übersehen

Jena (ots)

Beim Abbiegen hat ein Pkw-Fahrer eine Radfahrerin übersehen. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Mitsubishi auf der Stadtrodaer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach rechts in die Friedrich-Engels-Straße abzubiegen. Dort querte die 14-jährige Radlerin die Straße bei grüner Ampel in Richtung Innenstadt und wurde von dem Pkw erfasst. Durch die Kollision erlitt das Mädchen Schürfwunden, musste aber nicht weiter medizinisch behandelt werden. Die Mutter wurde informiert, die vor Ort kam und sich um ihre Tochter kümmerte. Der Pkw-Fahrer kam mit einem Schrecken davon, muss sich aber trotzdem wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

