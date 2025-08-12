Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abwesenheit ausgenutzt

Jena (ots)

Die Abwesenheit einer Bewohnerin nutzten Unbekannte in der Schützenhofstraße aus. Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Montag drangen sie gewaltsam über den Balkon in ihre Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räume. Mit den aufgefundenen 200 Euro Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Balkontür ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In und an der Wohnung sind mehrere Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet werden.

