PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abwesenheit ausgenutzt

Jena (ots)

Die Abwesenheit einer Bewohnerin nutzten Unbekannte in der Schützenhofstraße aus. Im Zeitraum vom vergangenen Freitag bis zum Montag drangen sie gewaltsam über den Balkon in ihre Erdgeschosswohnung ein und durchsuchten die Räume. Mit den aufgefundenen 200 Euro Bargeld verließen die Einbrecher den Tatort in unbekannte Richtung. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Balkontür ist ein Schaden von circa 500 Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In und an der Wohnung sind mehrere Spuren gesichert worden, die nun ausgewertet werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:30

    LPI-J: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

    Jena (ots) - Werkzeuge im Wert von etwa 350 Euro entwendeten Diebe aus einem Transporter, der im Robert-Büchler-Weg abgestellt war. Sie öffneten die Plane des Fahrzeugs und gelangten somit auf die Ladefläche. Ein weiterer Transporter in der Straße wurde ebenfalls auf dessen Ladung begutachtet, hier wurde jedoch nichts gestohlen. Nach Angaben des Eigentümers muss sich die Tat zwischen Samstagabend und Montagfrüh ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:27

    LPI-J: Unachtsamkeit

    Apolda (ots) - Am 11.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es in der Apoldaer Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 33 Jahre junger Fahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Apoldaer Straße in Herressen, Orts einwärts. Als die Fahrerin bremste und anhielt, um nach links abzubiegen, bemerkte dies der hinter hier fahrende Autofahrer zu spät und fuhr auf diese auf. Dabei wurde Fahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:26

    LPI-J: Betäubungsmittel gefunden

    Apolda (ots) - Am 11.08.2025 um 18:20 Uhr wurde in Apolda, Heidenberg/Kreuzungsbereich Buttstädter Straße, im Rahmen der Streifentätigkeit ein 25-jähriger einer Personenkontrolle unterzogen. Hier konnte während der Durchsuchung seiner Sachen ein Cliptütchen mit kristalliner Substanz festgestellt werden, welche anschließend beschlagnahmt wurde. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren