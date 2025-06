Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verdächtiger Brief im Katasteramt

Greiz (ots)

Zeulenroda. Am Mittwochvormittag (11.06.2025) wurde gegen 09:30 Uhr in einem Amt in der Heinrich-Heine-Straße in Zeulenroda ein Brief mit verdächtigem Inhalt geöffnet. Laut Zeugenangaben soll eine weiße Staubwolke beim Öffnen ausgetreten sein. Daraufhin informierte ein Mitarbeiter die Polizei, welche umgehend Maßnahmen einleitete. Im Rahmen des Einsatzes kamen Spezialkräfte und Sachverständige der Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen zum Einsatz. Vorsorglich wurde die Heinrich-Heine-Straße für circa viereinhalb Stunden gesperrt. Zudem verblieben die betroffenen Mitarbeiter bis zum Einsatzende im Gebäude, um eine mögliche Weiterverbreitung der Substanz zu vermeiden und eine medizinische Erstversorgung zu gewährleisten. Nach gründlichen Untersuchungen konnten die circa 30 Mitarbeiter gegen 15:00 Uhr das Gebäude unverletzt verlassen, da glücklicherweise keine gefährlichen Substanzen festgestellt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0149746/2025) (SR)

