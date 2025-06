LPI-G: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Greiz (ots) - Greiz. In der Nacht zum Sonntag (08.06.2025) versuchten bislang unbekannte Täter gegen 01:45 Uhr in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Poststraße gewaltsam einzubrechen. Dies misslang den Unbekannten, woraufhin diese flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich vier Personen am Tatort. Weitere Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit nicht vor. ...

