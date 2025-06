LPI-G: Pkw aufgebrochen - Bargeld entwendet

Altenburg (ots) - Schmölln. In der Nacht zum Dienstag (10.06.2025) kam es in Schmölln zu zwei versuchten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Gegen 02:56 Uhr überstiegen zwei unbekannte Täter einen Zaun in der Straße Weidengrund und begaben sich zu zwei unter einem Carport geparkten Pkw eines 40-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten in die Fahrzeuge und anschließend in das Wohnhaus zu gelangen. Dies misslang ihnen, woraufhin sie das ...

