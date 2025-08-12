PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zaun beschädigt und davongefahren

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Crossen: Im Rosenthal ist am Montagmittag ein Pkw gegen einen Zaun gefahren. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon. Damit hat sich der Fahrzeuglenker wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort strafbar gemacht, sodass nun ermittelt wird. Am Zaunsfeld ist ein Schaden von circa 250 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

