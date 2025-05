FW-MH: Ölaustritt auf der Ruhr

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Am heutigen Abend, gegen 21.10 Uhr, wurde die Feuerwehr an die Flora Brücke an der Straße Dohne alarmiert. Durch Passanten wurde auf der Gewässeroberfläche der Ruhr ein Ölfilm entdeckt. Dies bestätigte sich vor Ort. Als Ursache konnten geringe Mengen ausgelaufenen Kraftstoffes auf einer schwimmenden Arbeitsplattform unterhalb der Flora Brücke ausgemacht werden. Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine Ölsperre mittels Ölbindemittel auf der Plattform aufgebracht. Im weiteren Verlauf wurden mittels Booten des DRK und der Feuerwehr Ölaufsaugschlangen um die Arbeitsplattform herum angebracht. Die Einsatzstelle konnte nach rund 90 Minuten an das Umweltamt übergeben werden. (MSchü/TMe)

