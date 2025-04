Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brennendes Müllfahrzeug fordert die Einsatzkräfte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem brennenden Müllwagen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Inhalt eines Müllfahrzeugs im Bereich der Saalestraße im Mülheimer Hafengebiet. Die Besatzung des Müllfahrzeugs hatte bereits geistesgegenwärtig reagiert: Der Fahrer lenkte das Fahrzeug auf eine freie Fläche und entlud den brennenden Müll kontrolliert in einem Wendehammer. Im Anschluss begannen die Mitarbeiter mit ersten Löschmaßnahmen mit Hilfe eines Feuerlöschers.

Ein Trupp unter Atemschutz setzte die Löschmaßnahmen dann durch den Einsatz von Wasser und Löschschaum fort. Weiterhin wurde der im Müllfahrzeug verbliebene Restmüll mit einer Wärmebildkamera auf Brandnester hin kontrolliert. Hierbei wurden keine Auffälligkeiten festgestellt, so dass das Fahrzeug den Betriebshof des Entsorgungsbetriebes für die Restentleerung auf einer gesicherten Freifläche anfahren konnte.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. An dem Müllfahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Während der Löschmaßnahmen und der sich anschließenden Reinigungs- und Aufräumarbeiten des Entsorgungsbetriebes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Verlauf der Saalestraße. Neben der Feuerwehr waren die Polizei sowie das Amt für Umweltschutz der Stadt Mülheim an der Ruhr im Einsatz (TDr/JMS).

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell