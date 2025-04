Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Sperrmüllbrand und zahlreiche Technische Hilfeleistungen innerhalb von 24 Stunden

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr blicken auf eine arbeitsintensive 24-Stunden-Schicht zurück. Insgesamt wurden die Feuerwehrleute zu 17 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen alarmiert.

Vielfältige Technische Hilfeleistungen

In den ersten zwölf Stunden der Schicht standen vor allem kleinere technische Hilfeleistungen im Vordergrund. Die Feuerwehr wurde zu fünf Einsätzen gerufen, bei denen hilflose Personen hinter verschlossenen Türen vermutet wurden. Zudem mussten zwei kleinere Ölspuren beseitigt, zweimal Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet sowie ein Wasseraustritt in einem Gebäude gestoppt werden. An der Leineweberstraße befreiten die Einsatzkräfte eine Person aus einem steckengebliebenen Aufzug. Am Schildberg wurde ein bereits erloschener Kleinbrand kontrolliert. Am Marktscheiderhof rettete die Feuerwehr einen verletzten Dachdecker schonend vom Dach.

Sperrmüllbrand in der Seilerstraße

Um 20:08 Uhr wurde der Löschzug der Feuerwache 1 zu einem Brand in die Seilerstraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort brannten größere Mengen Sperrmüll in einer Einfahrt. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer mit einem Strahlrohr zügig löschen. Durch den Brand wurde eine angrenzende Hecke beschädigt, ein in der Nähe geparkter PKW konnte jedoch geschützt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Unfall am Worringer Reitweg - Smartwatch löst Notruf aus Unmittelbar nach dem Sperrmüllbrand rückten das Löschfahrzeug der Feuerwache Broich und der Rettungsdienst zum Worringer Reitweg aus. Die Alarmierung erfolgte durch das automatische Notrufsystem einer Smartwatch, das die genauen Koordinaten an die Leitstelle übermittelte. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Fahrer mit seinem Elektrofahrzeug allein verunfallt war. Der leicht verletzte Fahrer hatte das Fahrzeug bereits verlassen. Das Auto blockierte den Weg und wurde von der Feuerwehr mit Verschiebewagen an den Straßenrand bewegt, um die Durchfahrt für den Rettungswagen zu ermöglichen. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein Duisburger Krankenhaus transportiert.

Laterne nach Unfall gesichert

Um Mitternacht wurde die Drehleiter der Feuerwache Broich auf Anforderung der Polizei zur Straßburger Allee gerufen. Hier musste eine nach einem Unfall beschädigte Laterne gesichert werden. Nach etwa 30 Minuten war auch dieser Einsatz beendet.

