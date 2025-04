Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Erneut Feuer auf einem Recyclinghof

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Sonntagabend wurde erneut ein Brandereignis am Mülheimer Recyclinghof gemeldet. Die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde über die Brandmeldeanlage alarmiert. Daraufhin wurde ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur Einsatzadresse entsandt.

Vor Ort konnte wieder ein Entstehungsbrand festgestellt werden. Unter Nutzung eines B-Rohres wurde der gesamte betroffene Müll abgelöscht und mittels Radlader auseinandergezogen bzw. umgeschichtet. Währenddessen wurde der Müll zusätzlich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert um alle Glutnester ausfindig machen zu können. Nach circa 100 Minuten konnten die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei die Einsatzstelle verlassen. (ME)

