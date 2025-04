FW-MH: Schornsteinbrand sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Sonntagabend wurde erneut ein Brandereignis am Mülheimer Recyclinghof gemeldet. Die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde über die Brandmeldeanlage alarmiert. Daraufhin wurde ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 zur Einsatzadresse entsandt. Vor Ort konnte wieder ein Entstehungsbrand festgestellt werden. Unter Nutzung eines B-Rohres wurde der gesamte betroffene Müll ...

