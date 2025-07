POL-LM: Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamte +++ Brandstiftung in Kiosk & Kita +++ Wohnungseinbruch +++ Fahrzeugrennen in Limburg

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Limburg

1. Körperverletzung und Angriff auf Polizeibeamte, Limburg, Neumarkt, Sonntag, 13.07.2025, 04:55 Uhr

(cw)Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Limburger Innenstadt zu einer Körperverletzung. Bei der anschließenden Kontrolle einer verdächtigen Person griff diese einen Polizeibeamten an.

Gegen 04:55 Uhr fing eine unbekannte Person auf dem Neumarkt einen verbalen Streit mit einer Frau an. Dieser wurde schnell handgreiflich und beide begannen sich gegenseitig zu schlagen. Ein weiterer Mann, welcher versuchte, die beiden zu trennen, wurde ebenfalls niedergeschlagen. Aufgrund der eigenen Alkoholisierung war es der Frau und dem angegriffenen Mann nicht möglich, eine detaillierte Personenbeschreibung abzugeben.

Wenig später kontrollierte eine Streife der Limburger Polizei eine verdächtige Person unweit des Tatorts. Diese zeigte sich sofort verbal aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Als der 34-Jährige dann noch einen der Polizisten wegstoßen wollte, musste dieser gefesselt werden. Der Mann, der erheblich betrunken war, musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auch erwartet ihn nun ein Verfahren wegen des Angriffs auf Polizeibeamte. Der 34-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung zwischen dem unbekannten Mann und der Frau. Hinweise richten Sie bitte unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 an die Polizei Limburg.

2. Brandstiftung in Kiosk,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Montag, 14.07.2025, 02:38 Uhr

(cw)Am frühen Montagmorgen versuchte eine unbekannte Person, ein Geschäft in Hadamar in Brand zu stecken.

Gegen 02:35 Uhr schlug die Person zunächst eine Scheibe zu dem Ladengeschäft in der Gymnasiumstraße ein und versuchte den Innenraum in Brand zu setzen. Die zwischenzeitlich alarmierte Feuerwehr brachte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, so dass eine weitere Ausbreitung verhindert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen muss von einer Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Wohnungseinbruch,

Elbtal, Hangenmeilingen, Im Rehgarten, Freitag, 11.07.2025, 16:00 Uhr bis Samstag, 12.07.2025, 15:30 Uhr

(cw)In Elbtaler Ortsteil Hangenmeilingen brachen Unbekannte zwischen Freitag- und Samstagnachmittag in ein Einfamilienhaus ein.

Zwischen 16:00 Uhr und 15:30 Uhr hatten Einbrecher ein Grundstück im Rehgarten betreten und anschließend ein Kellerfester aufgehebelt. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, flohen sie mit mehreren Gegenständen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeistation Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Einbruch in Gärtnerei,

Weilmünster, Weilstraße, Freitag, 11.07.2025, 17:10 Uhr bis Samstag, 12.07.2025, 09:20 Uhr

(cw)Zwischen Freitagnachmittag, 17:10 Uhr und Samstagmorgen, 09:20 Uhr, hatten Einbrecher die Tür eines Gebäudes auf dem Gelände einer Gärtnerei in der Weilstraße in Weilmünster aufgebrochen.

Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, entwendeten sie mehrere hochwertige Werkzeuge, unter anderem zwei Kettensägen.

Sollten Sie im Umkreis des Tatorts verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 an die Polizei in Limburg.

5. Feuer auf Kindergartengelände,

Bad Camberg, Am Waldschloß, Samstag, 12.07.2025, 14:30 Uhr

(cw)Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand auf dem Gelände eines Kindergartens in der Straße "Am Waldschloss" in Bad Camberg.

Gegen 14:30 Uhr bemerkten Zeugen, dass ein Grünschnitthaufen auf dem Gelände in Brand geraten war. Auch ein Zaun wurde leicht beschädigt. Durch die alarmierten Feuerwehren konnte das Feuer schnell gelöscht werden, es entstand nur geringer Sachschaden. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sollten Sie in der Nähe des Kindergartens verdächtige Person gesehen haben, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

6. Fahrzeugrennen in Limburg,

Limburg, Brüsseler Straße, Sonntag, 13.07.2025, 01:10 Uhr

(cw)Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 19-Jährige nach einem Fahrzeugrennen kontrolliert. Gegen 01:10 Uhr bemerkte eine Polizeistreife, wie der Fahrer eines BMW um eine Kurve driftete. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte noch mindestens ein weiteres Fahrzeug. Der Streife gelang es, den Fahrer, einen 19-Jährigen in der Probezeit, zu stoppen. Der junge Mann muss sich nun wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens verantworten.

