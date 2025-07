POL-LM: +++illegales Kraftfahrzeugrennen+++Kennzeichendiebstähle+++Verkehrsunfall mit Leichtverletzen+++Unfallfluchten+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Verkehrskontrolle nach Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Limburg, Schiede/B8/Londoner Straße

Samstag, 11.07.2025, 22:02 Uhr

(akr)Drei Fahrzeugführer wurden am Freitagabend im Bereich der Limburger Innenstadt sowie der Bundesstraße 8 in Richtung ICE-Gebiet Limburg von Zeugen wegen auffälliger Fahrweise und des Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens gemeldet. Zeugen berichteten, dass die drei Pkw - ein Ford, ein Hyundai und ein Renault - dicht hintereinander mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der zweispurigen B8, insbesondere im Bereich des ICE-Bahnhofs, unterwegs waren. Diese fielen zudem durch ihre rücksichtslose Fahrweise auf. Durch zwei Streifen der Polizeistation Limburg konnten die Fahrzeuge samt Insassen im ICE-Gebiet in der Nähe eines Baumarktes angetroffen und kontrolliert werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Limburg besteht der Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens und es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Konkrete Gefährdungssituationen oder Unfälle im Zusammenhang mit der Fahrt sind nach bisherigem Kenntnisstand nicht bekannt.

Die Polizeistation in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen oder Geschädigte sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

2. Diebstähle von Kennzeichen

2.1 Diebstahl beider amtl. Kennzeichen

Freitag, 11.07.2025, 21:10 Uhr bis Samstag, 12.07.2025, 09:15 Uhr

Elbtal-Dorchheim, Kirchstraße

(akr)Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden in der Kirchstraße in Elbtal-Dorchheim zwei amtliche Kennzeichen entwendet. Die Geschädigte stellte ihren grauen Opel Astra mit den amtlichen Kennzeichen LM-MF912 dort am Freitag, gegen 21:10 Uhr, an der Straße ab. Als sie am Samstag, gegen 09:15 Uhr, zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide amtlichen Kennzeichen entwendet wurden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter der Telefonnummer 06431/9140-0 zu melden.

2.2 Amtliche Kennzeichen entwendet

Beselich-Obertiefenbach, Steinbacher Straße

Mittwoch, 09.07.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 14:15 Uhr

(sch)In dem Zeitraum von Mittwoch, 09.07.2025, 19:00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 14:15 Uhr wurden die beiden amtlichen Kennzeichen mit der Kennung SWA-ME39 im Bereich der Steinbacher Straße von einem grauen BMW entwendet.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Auffahrunfall mit Leichtverletzter Person

L3031, Gemarkung Bad Camberg

Freitag, 11.07.2025, 16:53 Uhr

(akr)Am Freitagnachmittag kam es auf der L3031 zwischen Bad Camberg und Dombach zu einem Auffahrunfall mit Personenschaden und erheblichem Sachschaden. Eine 33-Jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 16:53 Uhr die L3031 aus Richtung Bad Camberg kommend in Fahrtrichtung Dombach. Als sie nach links in die Obertorstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Auffahrunfall: Der hinter ihr fahrende 84-jährige Fahrzeugführer konnte aufgrund eines vermutlich zu geringen Sicherheitsabstandes nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Heck des abbiegenden Fahrzeugs. Die Fahrerin des vorausfahrenden Fahrzeugs erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

4. Mehrere Unfallfluchten

4.1 Unfallflucht auf Parkplatz

Limburg, Walderdorffstraße

Freitag, 11.07.2025, 09:00 Uhr bis Freitag, 11.07.2025, 14:45 Uhr

(akr)Am Freitagmorgen kam es auf einem Parkplatz in der Walderdorffstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren VW Taigo am Freitagmorgen um 09:00 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber der JVA ab. Als sie gegen 14:45 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen zuvor nicht vorhandenen Unfallschaden fest. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

4.2 Geparktes Fahrzeug beschädigt und davongefahren

Dornburg-Dorndorf, Wiesenstraße

Freitag, 11.07.2025, 15:30 Uhr bis Samstag, 12.07.2025 00:30 Uhr

(akr)Im Laufe des Freitagabends kam es in der Wiesenstraße in Dornburg-Dorndorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Citroen C3 gegen 15:30 Uhr am Fahrbahnrand der Wiesenstraße ab. Als sie gegen 00:30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen zuvor nicht vorhandenen Unfallschaden fest. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

4.3 Unfallflucht beim Einparken

Limburg, Industriestraße

Freitag, 11.07.2025, 08:00 Uhr bis 16:40 Uhr

(akr)Im Laufe des Freitags kam es in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort streifte in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 16:40 Uhr ein Fahrzeug, vermutlich beim Versuch in einer Parklücke einzuparken, ein dort am Fahrbahnrand abgestellten grauen Opel Insignia und beschädigte diesen im hinteren linken Bereich. Der oder die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06431/9140-0 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

