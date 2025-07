PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Vandalen im Kindergarten+++Einbruch in Gewerbebetrieb+++Handwerkerfahrzeug angegangen+++ Kontrolle über das Fahrzeug verloren und verunfallt

Limburg (ots)

1. Vandalen im Kindergarten,

Hadamar, Oberzeuzheim, Waldstraße, Freitag, 04.07.2025, 13:45 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 07:30 Uhr

(cw)Im Laufe des Wochenendes waren zerstörungswütige Unbekannte in Hadamar auf dem Gelände eines Waldkindergartens zugange.

Zwischen Freitag, 13:45 Uhr und Montag, 07:30 Uhr, verschafften sich Personen Zutritt zu dem Gelände des Kindergartens in der Waldstraße im Stadtteil Oberzeuzheim. Dort beschädigten und zerstörten die Randalierer mehrere Gegenstände und verteilten Einrichtungsgegenstände im umliegenden Wald. Der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise auf die verursachenden Personen nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Einbruch in Gewerbebetrieb,

Limburg, Dietkirchen, Auf der Heide, Samstag, 05.07.2025, 12:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 05:30 Uhr

(cw)Einen immensen Aufwand hatten Einbrecher zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr und Montagmorgen, 05:30 Uhr in Limburg-Dietkirchen betrieben, als sie in einen Gewerbebetrieb in der Straße "Auf der Heide" einbrachen. Um auf das Gelände zu gelangen, öffneten die Täter mit Schneidwerkzeugen zunächst einen Zaun und hebelten anschließend mehrere Container auf. Aus einem der Container wurden mehrere Gasflaschen im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Sollte Ihnen im Zusammenhang mit der Tat etwas Ungewöhnliches aufgefallen sein, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

3. Handwerkerfahrzeug angegangen,

Mengerskirchen, Dillhausen, Adolfshöhe, Sonntag, 06.07.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 07.07.2025, 07:00 Uhr

(cw)Im Laufe der Nacht auf Montag versuchten Unbekannte in Mengerskirchen-Dillhausen, in ein Handwerkerfahrzeug einzubrechen. Dabei scheiterten sie jedoch.

Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr begaben sich die Täter zu dem in der Adolfshöhe geparkten weißen Mercedes Sprinter und versuchten eine Tür aufzuhebeln.

Dies gelang aus unbekannten Gründen nicht. Sie flüchteten in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Kontrolle über das Fahrzeug verloren und verunfallt, Bereich Weilburg, Landesstraße 3323, Kirschhofen, Weilburg, Montag, 07.07.2025, 20:21 Uhr

(cw)Am Montagabend kollidierten zwei Fahrzeuge auf der Landesstraße 3323 bei Weilburg miteinander. Drei Personen wurden verletzt.

Gegen 20:20 Uhr war eine 47-Jährige aus Weinbach mit ihrem Nissan auf der L 3323 in Richtung Kirschhofen unterwegs. In einer Rechtskurve verlor die Frau aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem Mercedes eines 23-jährigen Mannes aus Kirschhofen. Zwei im Nissan befindliche Jugendliche und der 23-Jährige wurden verletzt in Krankenhäuser gefahren. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell