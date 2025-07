POL-LM: +++ Gefährliche Körperverletzung +++ Einbruchsdiebstahl +++ Sachbeschädigung an PKW +++ Taschendiebstahl +++ Unfälle mit Verletzten +++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1.Gefährliche Körperverletzung

Limburg, Frankfurter Straße Samstag, 05.07.2025, 20:02 Uhr

Ein Täter verletzte einen Mann mit einer Flasche am Bein.

Der 19-jährige Beschuldigte und sein 36 Jahre altes Opfer gerieten am Samstag, 05.07.2025 um 20:02 Uhr in der Frankfurter Straße in Limburg zunächst in verbale Streitigkeiten. Schließlich zerbrach der Beschuldigte eine Flasche und verletzte den Geschädigten mit dem Glas am Bein. Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus versorgt werden. Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Einbruchsdiebstahl

Limburg, Am Fleckenberg Freitag, 04.07.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.07.2025, 14:00 Uhr

Bei einem Einbruchsdiebstahl werden Kabel entwendet.

Im Zeitraum von Freitag, 04.07.2025, 14:00 Uhr bis Samstag, 05.07.2025, 14:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Firma in der Straße Am Fleckenberg in Limburg ein. Sie verschafften sich durch das Abschrauben von einem Teil des Zauns Zutritt zu der Liegenschaft. Die Täter beschädigten die Wand und gelangten durch das entstandene Loch in das Gebäude. Von dort wurden mehrere Kabel entwendet. Die Täter entfernten sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

3.Sachbeschädigung an PKW

Limburg-Staffel, Elzer Straße Sonntag, 06.07.2025, 00:30 Uhr bis 02:45 Uhr

Ein geparktes Fahrzeug wurde beschädigt.

Im Zeitraum von Sonntag, 06.07.2025, 00:30 Uhr bis 02:45 Uhr wurde in der Elzer Straße in Limburg-Staffel ein geparkter PKW beschädigt. Ein unbekannter Täter zerkratze mittels eines spitzen Gegenstands die Fahrerseite eines grauen BMW X4. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 1.000 EUR.

Sollten Sie in dem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe wahrgenommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 zu verständigen.

4.Taschendiebstahl

Limburg, Westerwaldstraße Samstag, 05.07.2025, 13:30 Uhr

Eine Geldbörse wird aus der Handtasche gestohlen.

Am Samstag, 05.07.2025 um 13:30 Uhr kam es in einem Einkaufszentrum in der Westerwaldstraße in Limburg zu einem Taschendiebstahl durch unbekannte Täter. Aus der Handtasche einer 84-jährigen Dame wurde in einem unbemerkten Moment der Geldbeutel entwendet. Das Bargeld wurde entnommen und der Geldbeutel zurückgelassen. Dieser wurde später beim Personal abgegeben und der Geschädigten ausgehändigt. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Limburg unter der Nummer 06431 91400 entgegen.

5.Unfall mit Personenschaden Eschhofen

Limburg-Eschhofen, Mühlener Straße Samstag, 05.07.2025, 22:42 Uhr

Eine Fahrradfahrerin zog sich beim Sturz Verletzungen zu.

Am Samstag. 05.07.2025 um 22:42 Uhr kam es in der Mühlener Straße in Limburg-Eschhofen zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin. Die 52-jährige Fahrerin befuhr die Mühlener Straße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung der Rheinstraße. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet sie mit dem Vorderrad seitlich gegen den Bürgersteig und stürzte. Die Dame musste aufgrund ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 300 EUR.

6.Unfall mit Personenschaden Selters

Selters-Niederselters, Goethestraße Samstag 05.07.2025, 17:45 Uhr

Beim Unfall eines PKW mit einem Leichtkraftrad wird der Motorradfahrer leicht verletzt.

Am Samstag, 05.07.2025 um 17:45 Uhr kam es in der Goethestraße in Selters-Niederselters zu einem Zusammenstoß von einem PKW und einem Leichtkraftrad. Der 62-jährige Fahrer eines PKW Renault Twingo befuhr die Goethestraße aus Eisenbach kommend in Richtung der Hessenstraße um dort nach links einzubiegen. Der 77-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads befuhr die Haintchener Straße in Richtung Eisenbach. Im Kreuzungsbereich übersah der PKW-Fahrer das Leichtkraftrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 6.000EUR.

