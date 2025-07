PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Tierabwehrspray in Schule gesprüht+++Mit Messer angegriffen+++Streitigkeiten führen zu Schlägerei zwischen mehreren Personen

Limburg (ots)

1. Mit Tierabwehrspray in Schule gesprüht, Limburg, Im Ansper, Freitag, 04.07.2025, 09:25 Uhr

(cw)Einen größeren Einsatz von Rettungskräften zog der Einsatz eines Tierabwehrsprays in einer Schule in Limburg nach sich.

Gegen 09:25 Uhr wurden Rettungskräfte und die Polizei informiert, dass in einer Schule in der Straße "Im Ansper" eine Minderjährige mit einem Tierabwehrspray gesprüht hätte. Da zunächst angeblich 20 Personen beeinträchtigt gewesen sein sollten, zog diese Meldung einen Einsatz mit einer Vielzahl an Rettungskräften nach sich. Nach jetzigem Stand wurden durch den Sprühnebel insgesamt sieben Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die acht Personen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Das Mädchen wurde seinen Eltern übergeben.

2. Mit Messer angegriffen,

Hadamar, Brückengasse, Donnerstag, 03.07.2025, 20:00 Uhr

(cw)Eine mehrköpfige Gruppe soll am Donnerstagabend einen Mann in Hadamar mit Messern verletzt haben. Doch auch gegen den Mann wird ermittelt.

Gegen 20:00 Uhr sei der Mann, so seine eigenen Angaben, im Bereich der Brückengasse von mehreren Personen angegriffen worden, dabei hätten mehrere Personen ein Messer mitgeführt und den 42-Jährigen an dem Armen verletzt. Zur Behandlung der Wunden wurde er in ein Krankenhaus gefahren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 42-Jährige zuvor mit einem vermutlich nicht zugelassenen VW Golf die Brückengasse in Hadamar befahren hatte. Auf einer Brücke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Brückenmauer. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst auf der Hundsanger Straße fort, musste sein Auto aufgrund der Beschädigungen jedoch schlussendlich zurücklassen. Damit nicht genug, war der 42-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und obendrein noch betrunken. Nach einer Blutentnahme konnte der Mann die Polizeistation wieder verlassen. Die Polizei in Limburg ermittelt nun zum einen aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung gegen mehrere unbekannte Personen, zum anderen aber auch wegen einer Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer.

Zur Klärung des Sachverhalts und insbesondere zum Ablauf des Angriffs auf den 42-Jährigen werden Zeuginnen oder Zeugen gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

3. Streitigkeiten führen zu Schlägerei zwischen mehreren Personen, Bad Camberg, Egerländer Straße, Donnerstag, 03.07.2025, 20:30 Uhr

(cw)Zwei Personengruppen gerieten auf einem Sportplatz in Bad Camberg am Donnerstagabend aufeinander. Ein verbaler Disput führte schlussendlich zu einer Schlägerei.

Gegen 20:30 Uhr gerieten mehrere Heranwachsende auf dem Platz in der Egerländer Straße beim Fußballspielen in einen zunächst verbalen Konflikt. Doch bereits nach kurzer Zeit standen nicht länger das Fußballspiel, sondern gegenseitige Körperverletzungsdelikte im Vordergrund. Insgesamt wurden fünf Heranwachsende im Alter zwischen 17 und 20 Jahren verletzt. Die Polizei in Limburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Hinweise zu dem Fall richten Sie bitte an die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell