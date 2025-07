PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfallflucht im Begegnungsverkehr +++ Pkw-Panoramaglasdach beschädigt +++ 2 Frauen mit Reizstoffsprühgerät attackiert +++ Unfallflucht mit Personenschaden - alkoholisierter Verursacher festgenommen

Limburg (ots)

1. Unfallflucht im Begegnungsverkehr

Hünfelden, L3022, zwischen Dauborn und Kirberg Freitag, 04.07.2025, 06:45 Uhr

(fd) Am Freitagmorgen, gg. 06:45 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 3022 in Hünfelden eine Verkehrsunfallflucht zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr. Der 26- jährige Fahrer eins VW-Golf befuhr mit seinem Pkw die Landstraße von Dauborn kommend in Richtung Kirberg. Im Kurvenbereich kam dem Geschädigten ein schwarzer Pkw entgegen. Der unbekannte Pkw schnitt die Kurve und kam in den Fahrstreifen des Geschädigten. Dadurch musste der Geschädigte mit seinem Pkw ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und touchierte mit seiner Beifahrerseite die Leitplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Am Pkw des Geschädigten und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-140 entgegen.

2. Panoramadach eines Pkws beschädigt

Limburg-Dietkirchen, Lahnstraße, Parkplatz Freitag, 04.07.2025, 15:30 - 18:30 Uhr

(fd) Durch unbekannte Täter wurde am Freitagnachmittag das Glas-Panoramadach eines geparkten Pkws beschädigt. In der Zeit zwischen 15:30 - 18:30 Uhr parkte die 32-jährige Geschädigte ihren Pkw, eine schwarze Mercedes E-Klasse, auf dem öffentlichen Parkplatz in der Verlängerung der Lahnstraße im Limburger Ortsteil Dietkirchen. Währenddessen wurde das Glas-Panoramadach des Pkws durch unbekannte Täter beschädigt. Im Anschluss entfernten sich diese in unerkannt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-140.

3. Gefährliche Körperverletzung mittels Reizstoffsprühgerät

Limburg, Eschhöfer Weg, Leinpfad am Lahnufer Freitag, 04.07.2025, 22:54 Uhr

(fd) Am Freitagabend wurden zwei Frauen im Bereich des Lahnufers durch einen unbekannten Mann unvermittelt mit einem Reizstoffsprühgerät attackiert und verletzt. Die beiden 38 und 33 Jahre alten geschädigten Frauen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg saßen auf einer Sitzbank am Lahnufer im Bereich des Leinpfades. Durch einen unbekannten Mann wurden sie angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Nachdem die Frauen dem Mann mitteilten, dass sie keine Zigaretten haben, zog dieser ein Reizstoffsprühgerät aus seiner Tasche und sprühte beiden Frauen ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Mann über den Leinpfad in Richtung der Straße "Am Huttig" / Altstadt Limburg. Folgende Personenbeschreibung liegt vor: - Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schmale Statur, kurze blonde Haare, helle Hautfarbe, sprach gebrochenes Deutsch, schwarzes T-Shirt, kurze Hose

Aufgrund der Verletzungen erfolgte die Behandlung der beiden Geschädigten durch einen hinzugezogenen Rettungswagen. Eine Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik eingeliefert.

Die Polizeistation Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-140.

4. Verkehrsunfallflucht mit leichtverletzter Person und anschließender Fahndung mit Festnahme

Weilmünster-Essershausen, L3025 und Villmar-Aumenau Samstag, 05.07.2025, 06:01 Uhr

(mk) Am Samstag, 05.07.2025 um 06:01 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Weilburg die L3025 in der Gemarkung Weilmünster, aus Richtung Essershausen kommend in Fahrtrichtung Ernsthausen. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Villmar befuhr die L3025 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe km 1,300 kam der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem Fahrzeug des 20-Jährigen. Der 20-Jährige wurde nach rechts abgewiesen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich in der rechtseitigen Wiesenfläche und kam dort auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 20-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Daraufhin wurde er zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 36-Jährige verließ nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Durch Zeugen wurde der 36-Jährige kurze Zeit später in seinem beschädigten Fahrzeug sitzend festgestellt. Noch bevor die Streife an der angegebenen Stelle eintraf, fuhr der 36-Jährige mit stark erhöhter Geschwindigkeit weiter. Letztendlich konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Aufgrund des Verdachts alkoholisiert zu sein wurde er zwecks Blutentnahmen zur Polizeistation Weilburg sistiert. Der Pkw des 36-jährigen wurde in einem angrenzenden Waldgebiet in Aumenau aufgefunden und sichergestellt. Der 20-Jährige wurde nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus entlassen. Es entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 14000,-EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06471-9386-0 mit der Polizei in Weilburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell