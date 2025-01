Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinberg/Duisburg: Gütermotorschiff auf Grund gefahren

Duisburg (ots)

Am Sonntagmorgen (5. Januar gegen 10 Uhr) lief ein Gütermotorschiff auf dem Rhein (Rheinkilometer 800,6) bei der beabsichtigten Einfahrt in das Baggerloch "Milchplatz" auf Grund und fuhr sich fest. Der 59-jährige Schiffsführer soll die Querströmung unterschätzt haben; das Schiff drückte unaufhaltsam in Richtung des Ufers.

Mit Genehmigung der zuständigen Behörde konnte das Schiff am frühen Nachmittag unter Zuhilfenahme eines seitens des Eigners bereitgestellten Schiffes freigeschleppt werden. Bei dem Schiffsunfall wurde niemand verletzt. Zudem konnten keine Sachschäden festgestellt werden.

