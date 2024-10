POL-PDKL: Brunnen Vogelquelle beschädigt

Landstuhl (ots) - Beim Eindecken des Daches einer Lagerhalle bewegte sich ein Arbeiter am Dienstagmittag ohne Sicherung rückwärts auf einem Stahlträger. Dabei stolperte er ohne Fremdeinwirkung und stürzte aus einer Höhe von 7 - 8 Metern in die Tiefe. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er mittels eines Rettungshubschraubers in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen werden musste. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.|pilan-wi Kontaktdaten für Presseanfragen: ...

